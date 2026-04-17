Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro für Beschäftigte trifft im Mittelstand auf deutliche Zurückhaltung. Eine Blitzumfrage unter rund 2.000 Unternehmen zeigt, dass etwa die Hälfte der Betriebe eine Auszahlung "auf keinen Fall" plant. Lediglich rund 20 Prozent können sich eine Prämie vorstellen, während sich 30 Prozent unentschlossen zeigen.
Noch klarer fällt das Urteil bei der grundsätzlichen Bewertung aus: Über 90 Prozent der befragten Unternehmen halten die Maßnahme für eine schlechte Idee. Aus Sicht des Mittelstands verfehlt die Prämie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Noch klarer fällt das Urteil bei der grundsätzlichen Bewertung aus: Über 90 Prozent der befragten Unternehmen halten die Maßnahme für eine schlechte Idee. Aus Sicht des Mittelstands verfehlt die Prämie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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