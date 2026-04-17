Weißt du, was ich gut finde? Dass die OMV AG durch das Comeback von Ex-OMV-CEO Rainer Seele als Vertreter der Adnoc-Tochter XRG (50 Prozent am neuen Chemiegiganten Borouge International mit Sitz in Österreich) gezwungen sein wird, wieder mehr zu kommunizieren. Seele hebt die Innovationskraft Österreichs gerne hervor - und hat mit der Sicherung der Borealis für die OMV selbst die Basis dafür gelegt. Wenn das künftig vor allem XRG übernimmt, könnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer