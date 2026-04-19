Das angehobene RuMaS-Kursziel für die Bechtle-Aktie wurde mittlerweile erreicht, wodurch mit diesem Trading-Tipp ein maximaler Gewinn von 17,54 Prozent erzielt werden konnte. Sollte sich der aktuelle Aufwärtstrend weiter fortsetzen, erscheint zunächst ein weiterer Anstieg bis auf 34,00 Euro möglich. Sollte dieses Kursniveau überschritten werden, wäre im Anschluss auch ein Anstieg bis auf 36,00 Euro denkbar.Am 22. März haben wir in den RuMaS Trading-Tipps ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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