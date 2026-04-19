Das angehobene RuMaS-Kursziel für die Bechtle-Aktie wurde mittlerweile erreicht, wodurch mit diesem Trading-Tipp ein maximaler Gewinn von 17,54 Prozent erzielt werden konnte. Sollte sich der aktuelle Aufwärtstrend weiter fortsetzen, erscheint zunächst ein weiterer Anstieg bis auf 34,00 Euro möglich. Sollte dieses Kursniveau überschritten werden, wäre im Anschluss auch ein Anstieg bis auf 36,00 Euro denkbar.Am 22. März haben wir in den RuMaS Trading-Tipps ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.