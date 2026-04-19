In der vergangenen Woche konnte CTS Eventim, einer der führenden Ticketvermarkter weltweit, einen deutlichen Kursanstieg verbuchen. Mit einem Gewinn von 11,23 Prozent gelang dem Unternehmen der Sprung unter die Top 10 des MDAX. Das ursprünglich gesetzte RuMaS-Kursziel wurde überschritten und ermöglichte einen Maximalgewinn von 20,36 Prozent.Die Aktie wurde zudem von Analysten positiv bewertet: Sowohl am Montag als auch am Mittwoch aktualisierten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.