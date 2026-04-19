In der vergangenen Woche konnte CTS Eventim, einer der führenden Ticketvermarkter weltweit, einen deutlichen Kursanstieg verbuchen. Mit einem Gewinn von 11,23 Prozent gelang dem Unternehmen der Sprung unter die Top 10 des MDAX. Das ursprünglich gesetzte RuMaS-Kursziel wurde überschritten und ermöglichte einen Maximalgewinn von 20,36 Prozent.Die Aktie wurde zudem von Analysten positiv bewertet: Sowohl am Montag als auch am Mittwoch aktualisierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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