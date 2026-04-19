Liebes liebes Börsenbriefteam, Top-Job in den letzten vier Wochen. Das schrieb uns heute Morgen ein Leser, und er stellte darauf ab, dass wir die Märkte, wie er fand, sehr gut gesehen haben. Ich möchte dieses Kompliment nutzen, um unsere Herangehensweise der vergangenen Wochen noch mal zu erklären. Und speziell darauf einzugehen, dass wir weniger die Märkte gehandelt haben als vielmehr die Emotionen der Marktteilnehmer. Emotionen und Marktdaten Analysen wie diese erstellen wir täglich für unsere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research