Die Aktie von SAP hat sich in den vergangenen Tagen nach zuvor schwächerer Entwicklung leicht stabilisiert. Nun richtet sich der Blick der Investoren auf den 23. April, wenn der Softwarekonzern seine Quartalszahlen vorlegt und neue Impulse für den weiteren Kursverlauf liefern könnte. Erwartungen vor den Quartalszahlen Am 23. April wird SAP die Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Die Markterwartungen fallen insgesamt positiv aus. Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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