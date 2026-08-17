Der DAX dürfte zum Wochenstart an sein Kursplus vom Freitag anknüpfen und damit in Reichweite seines Rekordhochs bleiben. Das hatte er am vergangenen Mittwoch mit knapp 26.574 Punkten erreicht, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzen. Rund 40 Minuten vor dem Handelsstart wird für den DAX ein Plus von 0,3 Prozent auf 26.512 Punkte taxiert. Mit seinem seit nunmehr vier Wochen in Folge positiven Lauf hat das deutsche Börsenbarometer inzwischen um sechseinhalb Prozent zugelegt und sein Jahresplus auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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