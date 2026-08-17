Zum Wochenauftakt zeichnet sich für den DAX ein moderat freundlicher Handelsverlauf ab. Rund zwei Stunden vor Handelsbeginn im Xetra-System sah Broker IG den Leitindex mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 26.495 Zählern. Damit bleibt er unter dem Rekordstand von 26.573 Punkten, den er am Mittwoch der Vorwoche erreicht hatte. Danach nahmen die Anleger wieder Gewinne mit, auf Wochensicht stand dennoch ein Zuwachs von knapp 0,5 Prozent auf 26.440 Punkte zu Buche. Damit verzeichnete der deutsche Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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