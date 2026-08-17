Ein Übernahmegerücht bei einem amerikanischen Wettbewerber hat die SAP-Aktie am Freitag an die DAX-Spitze befördert. Doch auch zum Start der neuen Handelswoche bleibt der Walldorfer Softwarekonzern auf der Überholspur: Vorbörslich geht es weiter nach oben. Zudem fehlt SAP nur noch ein kleiner Kursanstieg, um zum wertvollsten DAX-Konzern aufzusteigen.Wie DER AKTIONÄR berichtet hatte, sorgte vor dem Wochenende ein Reuters-Bericht über mögliche Übernahmegespräche zwischen dem Finanzinvestor Silver ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär