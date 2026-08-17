Die BASF-Aktie beendete die vergangene Handelswoche bei 51,15 €. Während am Stammsitz Ludwigshafen der Ausbau des Güterterminals beginnt, kauft der Chemiekonzern zugleich eigene Aktien für bis zu 1 Milliarde € zurück. Beide Maßnahmen verfolgen letztlich dasselbe Ziel: BASF will das vorhandene Kapital effizienter einsetzen und die Ertragskraft je Aktie steigern. Rückkauf zieht jetzt an Das im August gestartete Programm läuft bis Ende April 2027. BASF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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