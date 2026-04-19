Im Fokus der RuMaS Trading-Tipps von letzter Woche stand auch die Aktie von Lang & Schwarz - und das vollkommen zu Recht! Der Trading-Tipp vom vergangenen Sonntag hat sich schnell als lukrativ herausgestellt: Wer dem Signal gefolgt ist, konnte sich über einen soliden Gewinn von bis zu 5,13 Prozent freuen.Doch damit ist die Story noch lange nicht zu Ende. Die technische Analyse verrät, dass im 3-Jahres-Chart aktuell keine nennenswerten Widerstände ...

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