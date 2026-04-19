Dieser RuMaS Trading-Tipp konnte in zwei Handelswochen einen Gewinn von bis zu 19,25 Prozent verzeichnen. Dies unterstreicht mal wieder die Treffsicherheit bei unseren Trading-Tipps. Sollte die wichtige Marke von 3,00 USD nachhaltig überschritten werden, eröffnet sich weiteres Kurspotenzial. In diesem Fall erscheint ein Anstieg bis auf 3,50 USD durchaus realistisch. Trader, die an der Seitenlinie stehen sollten die Kursentwicklung aufmerksam verfolgen.Am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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