Die Entwicklung der PayPal-Aktie bestätigt unsere Einschätzung vom 03. April: Seitdem konnte sich der Kurs weiter positiv entwickeln und RuMaS-Abonnenten haben bislang mit diesem Trading-Tipp einen maximalen Gewinn von 10,57 Prozent erzielt. Besonders hervorzuheben ist die technische Situation: Sollte die Aktie die nahegelegene 100-Tage-Linie nachhaltig überwinden, eröffnet sich weiteres Kurspotenzial. In diesem Fall wäre der Weg kurzfristig frei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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