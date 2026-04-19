Die Entwicklung der PayPal-Aktie bestätigt unsere Einschätzung vom 03. April: Seitdem konnte sich der Kurs weiter positiv entwickeln und RuMaS-Abonnenten haben bislang mit diesem Trading-Tipp einen maximalen Gewinn von 10,57 Prozent erzielt. Besonders hervorzuheben ist die technische Situation: Sollte die Aktie die nahegelegene 100-Tage-Linie nachhaltig überwinden, eröffnet sich weiteres Kurspotenzial. In diesem Fall wäre der Weg kurzfristig frei ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.