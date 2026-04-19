Nach fünf aufeinanderfolgenden Gewinntagen hat 2G Energy das am vergangenen Sonntag von RuMaS angehobene Kursziel von 48,00 Euro erfolgreich überschritten. Damit wurde der maximal mögliche Gewinn bei diesem Trading-Tipp in nur zwei Wochen auf beachtliche 25,03 Prozent gesteigert. Das Unternehmen, das auf die Herstellung von Blockheizkraftwerken spezialisiert ist, notiert aktuell auf einem Allzeithoch. Der seit 2009 bestehende Aufwärtstrend, der damals ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.