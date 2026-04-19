Nach fünf aufeinanderfolgenden Gewinntagen hat 2G Energy das am vergangenen Sonntag von RuMaS angehobene Kursziel von 48,00 Euro erfolgreich überschritten. Damit wurde der maximal mögliche Gewinn bei diesem Trading-Tipp in nur zwei Wochen auf beachtliche 25,03 Prozent gesteigert. Das Unternehmen, das auf die Herstellung von Blockheizkraftwerken spezialisiert ist, notiert aktuell auf einem Allzeithoch. Der seit 2009 bestehende Aufwärtstrend, der damals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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