Die Aktie von Redcare Pharmacy (ISIN: NL0012044747) konnte in der Kalenderwoche 16 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 27,27 Prozent verzeichnen. Mit diesem starken Wochenplus avancierte das Unternehmen aus Sevenum zum Top-Performer im MDAX. Am Ende des Handelstags am Freitag notierte die Aktie bei 50,50 Euro, wobei das Wochenhoch im Tagesverlauf mit 50,65 Euro am Handelsplatz Xetra erreicht wurde.Status der EmpfehlungAktuell ist die Redcare Pharmacy-Aktie ...

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