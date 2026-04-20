© Foto: Helmut Fricke/dpaDie Unicredit kritisiert die Commerzbank massiv aufgrund ihrer Struktur und Geschäftsmodelle. Diese Kritik gehört zum Kalkül ihrer Übernahmestrategie.Die UniCredit taucht tiefer in Strukturen der Commerzbank ein. Die Italiener wollen seit 2024 die deutsche Bank übernehmen. Der zeitgrößte Aktionär, die Bundesregierung, wehrt sich gegen die Übernahmeversuche. UniCredit hält mittlerweile 30 Prozent an der Commerbank. Nun schalten die Italiener einen Gang rauf. Sie kritisieren öffentlich die Geschäftsstrukturen. Die Rede ist von "strukturellen Schwächen". Zudem weise die Commerzbank dei Cemmerzbank eine "Geschichte operativer Unterperformance" auf, die ediglich "durch Rückenwind in der …Den vollständigen Artikel lesen
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