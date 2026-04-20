Die Aktie von Rheinmetall präsentiert sich zum Wochenauftakt am Montagabend nahezu unverändert bei rund 1.495 Euro. Nach der phänomenalen Rallye der letzten Jahre scheint dem DAX-Titel aktuell die Puste auszugehen. Während das Unternehmen fundamental auf Rekordkurs steuert, warnen Chartanalysten vor einer gefährlichen Topbildung. Die alles entscheidende Frage für Anleger: Ist die aktuelle Seitwärtsphase nur das Luftholen vor dem nächsten Sprung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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