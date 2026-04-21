Bei Kursen leicht oberhalb von 33 Euro hat der Kapitalmarkt Ende März 2026 endlich verstanden, dass sich bei Mensch und Maschine Software (MuM) eine zu große Divergenz zwischen der ermutigenden operativen Entwicklung und dem ernüchternden Chartbild aufgebaut hat. Tatsächlich ist das KGV mit gut 15 nur noch halb so hoch wie im langjährigen Mittel, während die Dividendenrendite mit etwas mehr als 5 Prozent sehr deutlich über dem 10-Jahres-Schnitt von etwa 3 Prozent liegt. Gute Voraussetzungen also, um den Erholungskurs im Chart bei derzeit gut 38 Euro fortzusetzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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