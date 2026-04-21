DJ PTA-AFR: Bertrandt AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Bertrandt AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Ehningen (pta000/21.04.2026/11:39 UTC+2) - Bertrandt AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2025/2026 Berichtszeitraum: 01.10.2025 - 31.03.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Bericht: Konzernabschluss 2025/2026 Berichtszeitraum: 01.10.2025 - 30.09.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 17.12.2026
(Ende)
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Aussender: Bertrandt AG Birkensee 1 71139 Ehningen Deutschland Ansprechpartner: Marc-René Tonn Tel.: +49 7034 656-0 E-Mail: marc-rene.tonn@bertrandt.com Website: www.bertrandt.com ISIN(s): DE0005232805 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1776764340315 ]
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April 21, 2026 05:39 ET (09:39 GMT)