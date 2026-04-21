Das Kapitel der Hamburger Hafen und Logistik AG (ISIN: DE000A0S8488) als börsennotiertes Unternehmen mit breitem Aktionärskreis nähert sich seinem Ende. Die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE, kurz PoH, hat heute den entscheidenden Schritt eingeleitet und die Barabfindung für die verbleibenden Minderheitsaktionäre auf 21,16 Euro je A-Aktie festgesetzt. Damit wird der sogenannte Squeeze-out konkret, also der aktienrechtlich zulässige Ausschluss von Minderheitsaktionären gegen Zahlung einer Entschädigung. Hinter der PoH stehen die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die MSC Group, die gemeinsam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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