DJ PTA-AFR: Arzneiwerk AG VIDA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Arzneiwerk AG VIDA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Berlin (pta000/21.04.2026/12:14 UTC+2) - Arzneiwerk AG VIDA gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://arzneiwerk.ag/investor-relations/veroeffentlichungen-von-finanzpublikationen/ Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
(Ende)
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Aussender: Arzneiwerk AG VIDA Ordensmeisterstraße 15-16 12099 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Sascha Knoche Tel.: +49 30 39928 230 E-Mail: ir@arzneiwerk.ag Website: www.arzneiwerk.ag ISIN(s): DE000A289B07 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, Tradegate BSX (Regulierter Markt); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1776766440320 ]
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(END) Dow Jones Newswires
April 21, 2026 06:14 ET (10:14 GMT)