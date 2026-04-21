Equinox Gold: Record Margins, Reduced Debt, Continued Ramp-Up of Gold Production and Growth Plans
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Equinox Gold: Record Margins, Reduced Debt, Continued Ramp-Up of Gold Production and Growth Plans
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