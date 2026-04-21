Vonovia treibt mit einem massiven Ausbau von Photovoltaik-Anlagen eine strategische Neuausrichtung voran und erschließt sich damit neue Einnahmequellen abseits der klassischen Vermietung. Parallel setzt der Konzern auf industrielle Sanierungsmethoden, um Kosten zu senken und die energetische Modernisierung zu beschleunigen. Trotz stabiler Kennzahlen bleibt der steigende Refinanzierungsdruck durch hohe Zinsen eine zentrale Herausforderung für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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