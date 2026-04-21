SAP steht kurz vor der Vorlage der Quartalszahlen stark unter Börsendruck, obwohl der Konzern operativ mitten in einer langfristigen Transformation hin zum Cloud-Geschäft steckt. Besonders im Fokus stehen das Wachstum der Cloud-Umsätze und der Cloud-Auftragsbestand, während Sorgen um den Einfluss von KI und das geopolitische Umfeld zusätzlich auf die Aktie drücken. Analysten zeigen sich deutlich optimistischer als der Markt und sehen in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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