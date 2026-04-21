Nürnberg - Die Münchener Hypothekenbank hat sich im Rahmen eines strategischen IT-Projekts für eine Zusammenarbeit mit der noris network AG entschieden. Ziel war es, die IT-Infrastruktur den strengen regulatorischen Anforderungen der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anzupassen. Dank der hochmodernen, georedundanten Rechenzentren von noris network verfügt die Münchener Hypothekenbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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