Bellring Brands - Eine defensive US-Aktie, die extrem günstig geworden ist Hallo, hier ist Philipp Haas. In meinem letzten Video habe ich eine eher defensive Aktie vorgestellt, die in den letzten Monaten stark abgestürzt ist: Bellring Brands. Das Unternehmen ist vor allem durch seine Protein-Shakes und Ready-to-Drink-Produkte bekannt - vor allem die Marke Premier Protein. Diese profitieren aktuell sogar vom großen Trend zu Abnehm-Spritzen (wie Ozempic & Co.), weil viele Menschen weniger Hunger haben und stattdessen eine komplette Mahlzeit durch einen schnellen, proteinreichen Shake ersetzen. Zusätzlich gehört noch die bekannte Marke PowerBar zum Portfolio, die vor allem in Europa und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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