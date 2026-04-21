Avis steigt derzeit nicht wegen eines überzeugenden operativen Comebacks - hier zu sehen bei Gettex - , sondern vor allem wegen eines Marktes, der sich selbst unter Druck setzt. Genau das ist der Punkt, an dem Anleger sauber trennen müssen: zwischen Geschäftsentwicklung und Kursmechanik. Die Aktie hat ihren Wert im April vervielfacht und am Dienstag erneut ein Rekordhoch erreicht, ohne dass sich das operative Bild in einer Größenordnung aufgehellt hätte, die diesen Lauf fundamental tragen würde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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