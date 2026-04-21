Die jüngsten Entwicklungen rund um Plug Power und HelloFresh zeigen, dass sich ein genauer Blick lohnt - besonders für Einsteiger, die noch unsicher sind, wann der richtige Moment zum Einstieg gekommen ist.Plug Power: Ein kräftiger Kurssprung nach gezielter AnalyseAm 03. April wiesen die RuMaS Trading-Tipps auf Plug Power (ISIN: US72919P2020) hin - und das mit gutem Grund. Seitdem legte die Aktie annähernd 30 Prozent zu. Ein beachtlicher Erfolg, ...

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