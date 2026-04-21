Hallo Leute, das Jahr 2026 verlangt uns Börsianern wieder einmal starke Nerven ab. Während der breite Markt mitunter aufgrund des Iran-Kriegs wild schwankt, sehen wir bei einigen echten Qualitätsunternehmen im S&P 500 regelrechte Panikverkäufe. Die Wall Street spielt verrückt - mal wieder. Vor allem die Angst vor KI-Disruptionen bei Software-Werten und eine schwächelnde Konsumlaune sorgen für zweistellige Kursverluste. Aber als Value-Investoren wissen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer