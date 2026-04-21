Die Deutsche Telekom prüft nach Berichten eine vollständige Kombination mit T-Mobile US. Im Raum steht eine Holding-Struktur, die beide Gesellschaften über Aktientransaktionen zusammenführen könnte. Die Aktie reagierte zunächst verhalten und gab um rund 1,3 Prozent nach, während T-Mobile leicht zulegte. Die Zurückhaltung des Marktes ist plausibel. Deutsche Telekom kontrolliert T-Mobile bereits heute mit knapp 53 Prozent, der strategische Hebel aus dem US-Geschäft ist also längst im Konzern angelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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