© Foto: DALL-ENynomic und Aixtron zeigen aktuell, wie viel Dynamik KI und Optoelektronik entfalten. Aixtron steht bereits im Rampenlicht. Beim Messtechnik-Spezialisten könnte jetzt eine unterschätzte Perle auch dafür sorgen.Nynomic ist ein deutscher Spezialist für optische Mess- und Sensorsysteme, dessen Technologien in Bereichen wie Halbleiterfertigung, Medizintechnik und Umweltanalytik zum Einsatz kommen. Das Unternehmen agiert bewusst im Hintergrund - als Enabler hochkomplexer Industrien. Nach einem schwachen Jahr 2025 mit rückläufigen Umsätzen und Margen steht der Konzern nun vor einem operativen Comeback. Das Effizienzprogramm "NyFit" soll die Kostenbasis deutlich senken und die Profitabilität …Den vollständigen Artikel lesen
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