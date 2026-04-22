Das 1-Milliarde-Dollar-Signal: Tiefseebergbau erhält seine bisher stärkste Bestätigung

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Der Tiefseebergbausektor hat soeben seine bislang bedeutendste Bestätigung erhalten.

Verbreitet im Auftrag von: Deep Sea Minerals Corp.

Der Tiefseebergbausektor hat soeben seine bislang bedeutendste Bestätigung erhalten.

Am 8. April 2026 gaben die American Ocean Minerals Corporation und Odyssey Marine Exploration eine verbindliche Fusionsvereinbarung bekannt, wodurch eine gemeinsame Plattform mit einer Bewertung von rund 1 Milliarde US-Dollar entsteht.1 Die Transaktion umfasst insgesamt mehr als 230 Millionen US-Dollar an Eigenkapital, wobei Citigroup und Cantor Fitzgerald bei der Transaktion beratend tätig waren.2



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Die Wall Street setzt nun erhebliches Kapital hinter eine sehr ähnliche These zu kritischen Mineralien, die Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) bereits seit Januar aktiv verfolgt.

SEAS positioniert sich in denselben strategischen Jurisdiktionen und zielt auf die gleichen Arten von Unterwasser-Mineralvorkommen ab.

Die Clarion-Clipperton-Zone, in der das Unternehmen einen Antrag auf eine NOAA-Explorationslizenz eingereicht hat 3

Die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) der Cookinseln, in der SEAS die Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft zur Weiterentwicklung seines Konzessionsantrags bekannt gegeben hat4

Das Unternehmen verfolgt dieselben stark nachgefragten kritischen Mineralien über dieselben etablierten regulatorischen Verfahren.

Auf einen Blick: Warum das für SEAS-Investoren wichtig ist • Die 1-Milliarde-US-Dollar-Transaktion bestätigt den Tiefseebergbausektor. AOMC und Odyssey Marine fusionieren und schaffen eine große, von den USA kontrollierte Plattform für kritische Mineralien, unterstützt durch mehr als 230 Mio. US-Dollar institutionelles Kapital. • Institutionen der Wall Street setzen nun auf den Tiefseebergbau. Citigroup und Cantor Fitzgerald beraten bei der Transaktion. Dies ist keine Nischenthese mehr; einige der größten Namen im Finanzsektor investieren aktiv in diesen Bereich. • Zielregionen sind die Cookinseln und die CCZ - ebenso wie bei SEAS. Das kombinierte 1-Milliarde-US-Dollar-Unternehmen hält 2 von 3 Explorationslizenzen in den Cookinseln und treibt Aktivitäten in den 500.000 km² der CCZ voran, zu denen es Zugang hat. SEAS beabsichtigt, Unterwasser-Mineralrechte zu erwerben, hat bereits einen eigenen NOAA-Antrag für ein Gebiet in der CCZ eingereicht und die Gründung einer Tochtergesellschaft auf den Cookinseln bekannt gegeben, um einen Antrag auf Unterwasser-Mineralrechte in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Cookinseln voranzutreiben.

Investment Highlights Ticker-Symbole (WKN: A420P7) Marktkapitalisierung ca. 27 Millionen CAD (Micro-Cap-Einstiegspunkt, Stand 8. April 2026) Zielregion für Mineralrechte Die Clarion-Clipperton-Zone, die schätzungsweise 21 Milliarden Tonnen (Trockenmasse) polymetallischer Knollen enthält, mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan5 Globaler Markt für Tiefseebergbau Prognostiziertes Wachstum von 4,6 Milliarden US-Dollar (2025) auf 65,56 Milliarden US-Dollar bis 2034 (über 34% jährliche Wachstumsrate, CAGR)6 Zielmineralien Polymetallische Knollen aus der Tiefsee, die Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan enthalten,7 dieselben Metalle, die in Kampfjets,8 nuklearen U-Booten,9 und Hyperschallraketen verwendet werden10 Überlegenheit der Erzgehalte in der Tiefsee Die Kobaltgehalte in polymetallischen Knollen aus der Tiefsee sind deutlich höher als in terrestrischen Lagerstätten11 Strategische Ausrichtung Positioniert, um von der Executive Order 14285 von Präsident Trump zu profitieren, die die Entwicklung kritischer Mineralien in den USA beschleunigt12 Management-Erfahrung Ein Offshore-Veteran mit 25 Jahren Erfahrung und ehemaliger NYSE-Führungskraft - Deckelman bringt milliardenschwere Tiefwasser-Expertise aus Tätigkeiten bei ConocoPhillips und BP in den Tiefseebergbau ein

Eine Plattform im Wert von einer Milliarde US-Dollar entsteht - und Institutionen treiben die Entwicklung voran

Am 8. April 2026 gaben AOMC und Odyssey Marine Exploration (NASDAQ: OMEX) offiziell die Schaffung einer Plattform bekannt, die sie als führende Forschungs- und Rohstoffgewinnungsplattform für kritische Mineralien aus der Tiefsee beschreiben.13 Die OMEX-Aktie legte nach der Ankündigung deutlich zu.14

Das Ausmaß des institutionellen Engagements hebt diese Transaktion besonders hervor. AOMC hat Eigenkapitalzusagen in Höhe von insgesamt mehr als 230 Millionen US-Dollar eingeworben und gesichert, bestehend aus einer Privatplatzierung von über 150 Millionen US-Dollar durch namhafte institutionelle und strategische Investoren sowie einer im Februar 2026 abgeschlossenen Vorbörsenfinanzierung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar. Nach Abschluss der Transaktion erwartet das kombinierte Unternehmen, über mehr als 175 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln zu verfügen, um Explorationsprogramme zu finanzieren.15

Doch die Zahlen allein erzählen nicht die ganze Geschichte. Entscheidend ist, wer diese Transaktion begleitet. Citigroup Global Markets und Cantor Fitzgerald fungieren als Kapitalmarktberater. Es handelt sich um einige der bekanntesten Namen an der Wall Street. Diese Institutionen beraten bei Transaktionen von Staatsfonds, Fusionen von Fortune-500-Unternehmen und Kapitalaufnahmen im Milliardenbereich. Wenn Citi und Cantor ihren Namen mit einer Transaktion verbinden, sendet dies ein Signal, das in der gesamten institutionellen Investmentgemeinschaft widerhallt: Der Tiefseebergbau ist kein unerforschtes Grenzgebiet mehr. Er ist eine reale Anlageklasse mit echter institutioneller Unterstützung.

Das kombinierte Unternehmen wird von Chairman Tom Albanese, ehemaliger CEO der Rio Tinto Group, sowie CEO Mark Justh, einem erfahrenen Manager mit Stationen bei JPMorgan Chase und Goldman Sachs, geführt.16 Zum Team gehört zudem der Gründungsinvestor und Sonderberater Mike Rowe, eine landesweit bekannte Medienpersönlichkeit und Verfechter der Reindustrialisierung.17

Die AOMC-Odyssey-Plattform wird über ein diversifiziertes Portfolio verfügen, das sowohl international regulierte Gewässer unter US-Aufsicht als auch verbündete souveräne Jurisdiktionen umfasst. Sie erhält Zugang zu mehr als 500.000 Quadratkilometern potenziell ergiebigem Meeresboden, auf dem polymetallische Knollen mit hohem Gehalt an Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan vorkommen. Darüber hinaus geht AOMC davon aus, dass die Lizenzgebiete der Cookinseln ein hohes Potenzial für Seltene Erden und möglicherweise Titan aufweisen.18

Dies folgt der Entwicklung, die von The Metals Company (NASDAQ: TMC), dem First Mover des Sektors, vorgezeichnet wurde. Das Unternehmen reichte nur wenige Tage nach der regulatorischen Änderung im Januar 2026 einen konsolidierten Antrag bei der NOAA auf eine Explorationslizenz sowie eine Genehmigung zur kommerziellen Förderung ein, der ein Gebiet von 65.000 Quadratkilometern in der CCZ abdeckt.19 Der Kursanstieg von 450% im Jahr 2025 könnte die erste Marktreaktion gewesen sein, die zeigte, dass der Tiefseebergbau den Übergang von einer Idee zu einer strategischen Realität vollzogen hat.20 Die Fusion von AOMC und Odyssey stellt nun das zweite Signal dar, und mit einem Volumen von 1 Milliarde US-Dollar ist dieses deutlich stärker.

Die Cookinseln: Wo eine 1-Milliarde-US-Dollar-Plattform und ein Unternehmen mit 27 Mio. CAD nun Nachbarn sind

Am selben Tag, an dem diese Fusion bekannt gegeben wurde, teilte Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) mit, dass das Unternehmen eine hundertprozentige Tochtergesellschaft auf den Cookinseln gegründet hat, um seinen Konzessionsantragsprozess voranzutreiben. Die Tochtergesellschaft soll die Zusammenarbeit mit der Seabed Minerals Authority der Cookinseln sowie weiteren relevanten Stakeholdern unterstützen.21

CEO James Deckelman erklärte, dass die Gründung der Tochtergesellschaft "Teil der prozeduralen Grundlagenarbeit ist, die erforderlich ist, um eine potenzielle Antragstellung auf den Cookinseln zu prüfen."22

Die Cookinseln haben eines der wenigen weltweit speziell entwickelten gesetzlichen und regulatorischen Rahmenwerke für Aktivitäten im Bereich von Meeresbodenmineralien geschaffen, darunter den Seabed Minerals Act 2019 sowie die Seabed Minerals Harvesting Regulations 2024.23 Diese etablierte regulatorische Struktur ist genau das, was die Jurisdiktion sowohl für die AOMC-Plattform als auch für SEAS attraktiv macht.

Zwei Unternehmen. Dieselben souveränen Gewässer. Derselbe regulatorische Rahmen. Dieselben Zielmineralien. Der Unterschied in der Größenordnung ist nicht graduell, sondern liegt um mehrere Größenordnungen auseinander.

SEAS ist bereits im Rennen: CCZ-Antrag eingereicht, Tochtergesellschaft auf den Cookinseln gegründet

Während der Markt die Fusion von AOMC und Odyssey verarbeitet, hat SEAS im Hintergrund bereits seine eigene Position in beiden Zieljurisdiktionen aufgebaut.

In der Clarion-Clipperton-Zone hat SEAS bereits einen Antrag bei der NOAA gemäß dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act eingereicht und beantragt eine Explorationslizenz für polymetallische Knollen.24 Damit reiht sich SEAS neben TMC und AOMC als eines von nur wenigen Unternehmen ein, die im Rahmen des neuen konsolidierten Genehmigungsverfahrens aktive Anträge in der CCZ gestellt haben.25

Auf den Cookinseln hat SEAS heute die Gründung seiner Tochtergesellschaft bekannt gegeben, um den Konzessionsantragsprozess voranzutreiben. In der strategischen Unternehmensaktualisierung vom 11. Februar 2026 hatte das Management bereits offengelegt, dass es aktiv Konzessionswege in beiden Jurisdiktionen verfolgt. Inzwischen befinden wir uns im zweiten Quartal 2026. Die Gründung der Tochtergesellschaft stellt einen konkreten und überprüfbaren Schritt in Richtung dieses Ziels dar.

Seit dem Start seiner Tiefsee-Mineralienstrategie am 26. Januar 2026, nur wenige Tage nach der regulatorischen Änderung durch die NOAA, hat SEAS eine klare Umsetzungsdynamik gezeigt:

Einreichung eines NOAA-Explorationsantrags in der CCZ

Abgabe eines formellen Angebots im Rahmen einer Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium (DIBC), wodurch potenzieller Zugang zu nicht verwässernder staatlicher Finanzierung eröffnet wird

Ernennung von John G. Vonglis, ehemaliger CFO des U.S. Department of Energy, zum Strategischen Berater 26

Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft auf den Cookinseln

Jeder dieser Meilensteine ist klar abgegrenzt. Jeder ist überprüfbar. Für ein Micro-Cap-Unternehmen ist eine derartige Umsetzungsdynamik nicht üblich. Sie ist bewusst gesteuert.

Der Bewertungskontext

Die Fusion von AOMC und Odyssey liefert dem Markt erstmals eine bedeutende Bewertungsreferenz für eine multi-jurisdiktionale Tiefseebergbauplattform.

Das kombinierte Unternehmen AOMC-Odyssey: rund 1 Milliarde US-Dollar Bewertung, mit mehr als 175 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und Zugang zu über 500.000 Quadratkilometern.

Wie die AOMC-Odyssey-Plattform zielt auch SEAS auf Unterwasser-Mineralien in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Cookinseln sowie in der Clarion-Clipperton-Zone ab. SEAS fokussiert sich auf polymetallische Knollen und verfolgt gleichzeitig mehrere regulatorische Verfahren.

Während die AOMC-Odyssey-Plattform bereits über erhebliche Liquidität verfügt und Unterwasser-Mineralrechte besitzt, folgt SEAS derselben strategischen Entwicklung. SEAS hat bereits seinen CCZ-Antrag eingereicht und eine Tochtergesellschaft auf den Cookinseln gegründet.

Was als Nächstes kommt

Die kommenden Monate bieten mehrere potenzielle Katalysatoren: Fortschritte im Konzessionsantragsprozess auf den Cookinseln nach der Gründung der Tochtergesellschaft, Fortschritte beim NOAA-Antrag für die Explorationslizenz in der CCZ sowie der Abschluss der AOMC-Odyssey-Fusion, der für Ende des zweiten Quartals oder Anfang des dritten Quartals 2026 erwartet wird und die Bewertung von Vermögenswerten auf den Cookinseln weiter untermauern könnte. Hinzu kommen mögliche strategische Partnerschaften oder staatliche Aufträge im Rahmen des DIBC.

Der Markt für Tiefseebergbau wird voraussichtlich von 4,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 65,56 Milliarden US-Dollar bis 2034 wachsen. Die Institutionen treten ein. Kapital fließt. Die regulatorischen Wege sind geöffnet.

Für Investoren, die sich für ein Engagement im potenziellen Superzyklus kritischer Mineralien interessieren, die die AOMC-Odyssey-Fusion als Bestätigung der strategischen These sehen und erkennen, dass SEAS in denselben Jurisdiktionen voranschreitet, ist Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) ein Unternehmen, das man im Blick behalten sollte.

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Quellen



1.) https://www.businesswire.com/news/home/20260408786194/en/American-Ocean-Minerals-Corporation-to-Merge-with-Odyssey-Marine-Exploration-Inc.-Creating-a%241B-U.S.-Controlled-Deep-Sea-Critical-Minerals-Platform

2.) https://www.businesswire.com/news/home/20260408786194/en/American-Ocean-Minerals-Corporation-to-Merge-with-Odyssey-Marine-Exploration-Inc.-Creating-a%241B-U.S.-Controlled-Deep-Sea-Critical-Minerals-Platform

3.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

4.) https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/3272-cse/seas/200781-deep-sea-minerals-corp-establishes-cook-islands-subsidiary-to-advance-concession-application-process.html

5.) https://pubs.usgs.gov/publication/70231662

6.) https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/marine-mining-market-101570

7.) https://isa.org.jm/exploration-contracts/polymetallic-nodules/

8.) https://defence24.com/defence-policy/no-cobalt-no-jets-the-strategic-reality-behind-natos-materials-list

9.) https://www.stainlessfoundry.com/news/copper-nickel-alloys-for-military-and-defense/

10.) https://titanium.com/metals-hypersonic-vehicles-drones/

11.) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12637279/

12.) https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/unleashing-americas-offshore-critical-minerals-and-resources/

13.) https://www.proactiveinvestors.com/companies/news/1090205/odyssey-marine-exploration-shares-surge-as-1-billion-deep-sea-minerals-merger-unveiled-1090205.html

14.) https://ca.finance.yahoo.com/news/odyssey-marine-exploration-shares-surge-140500858.html

15.) https://www.businesswire.com/news/home/20260408786194/en/American-Ocean-Minerals-Corporation-to-Merge-with-Odyssey-Marine-Exploration-Inc.-Creating-a%241B-U.S.-Controlled-Deep-Sea-Critical-Minerals-Platform

16.) https://www.businesswire.com/news/home/20260408786194/en/American-Ocean-Minerals-Corporation-to-Merge-with-Odyssey-Marine-Exploration-Inc.-Creating-a%241B-U.S.-Controlled-Deep-Sea-Critical-Minerals-Platform

17.) https://www.businesswire.com/news/home/20260408786194/en/American-Ocean-Minerals-Corporation-to-Merge-with-Odyssey-Marine-Exploration-Inc.-Creating-a%241B-U.S.-Controlled-Deep-Sea-Critical-Minerals-Platform

18.) https://www.businesswire.com/news/home/20260408786194/en/American-Ocean-Minerals-Corporation-to-Merge-with-Odyssey-Marine-Exploration-Inc.-Creating-a%241B-U.S.-Controlled-Deep-Sea-Critical-Minerals-Platform

19.) https://investors.metals.co/news-releases/news-release-details/tmc-welcomes-noaa-rule-modernizing-deep-seabed-mining-permits-us

20.) https://ca.investing.com/equities/sustainable-opportunities-acqui

21.) https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/3272-cse/seas/200781-deep-sea-minerals-corp-establishes-cook-islands-subsidiary-to-advance-concession-application-process.html

22.) https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/3272-cse/seas/200781-deep-sea-minerals-corp-establishes-cook-islands-subsidiary-to-advance-concession-application-process.html

23.) https://www.sbma.gov.ck/laws-policy

24.) https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/3272-cse/seas/199812-deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act.html

25.) https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/21/2026-01044/deep-seabed-mining-revisions-to-regulations-for-exploration-license-and-commercial-recovery-permit

26.) https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/3272-cse/seas/200623-deep-sea-minerals-corp-appoints-former-department-of-energy-cfo-john-g-vonglis-as-strategic-advisor.html

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Darüber hinaus können Kostenüberschreitungen oder unerwartete Veränderungen der Rohstoffpreise während der zukünftigen Entwicklung dazu führen, dass Projekte unwirtschaftlich werden, selbst wenn sie zuvor in Machbarkeitsstudien als tragfähig eingestuft wurden. Daher besteht trotz positiver Ergebnisse aus einer oder mehreren Machbarkeitsstudien das Risiko, dass Deep Sea Minerals Corp die Entwicklung nicht abschließen und keine kommerziellen Bergbauaktivitäten auf einer oder mehreren Liegenschaften aufnehmen kann. Dies könnte erhebliche negative Auswirkungen auf das Geschäft, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die zukünftigen Aussichten des Unternehmens haben.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit dem Geschäft von Deep Sea Minerals Corp verbundenen Risiken wird auf die Risikofaktoren verwiesen, die im Canadian Securities Exchange Form 2A - Listing Statement vom 19. Januar 2026 (das "Listing Statement") sowie in weiteren fortlaufenden Offenlegungsdokumenten beschrieben sind, die im SEDAR+-Profil von Deep Sea Minerals Corp unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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Diese Mitteilung darf unter keinen Umständen als unabhängige Finanzanalyse oder als Anlageberatung betrachtet werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen, die die Objektivität des Verfassers beeinträchtigen können (siehe Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte" unten).

Die für die besprochenen Wertpapiere angegebenen Preise sind, sofern nicht anders angegeben, die Schlusskurse des letzten Handelstages vor der jeweiligen Erstveröffentlichung.

Interessen / Interessenkonflikte

Der Distributor erhält vom Emittenten eine feste Vergütung für die Verbreitung dieser Marketingmitteilung. Der Distributor und/oder mit ihm verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten oder dessen Aktionären beauftragt, diese Marketingmitteilung zu erstellen. Aufgrund dieser Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht gewährleistet. Dies stellt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einen Interessenkonflikt seitens des Distributors und des verantwortlichen Redakteurs dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

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Der Distributor handelt daher in Zusammenarbeit mit und im Auftrag von vergüteten Dritten, die möglicherweise bedeutende Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten. Dies stellt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einen Interessenkonflikt dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Weder der Distributor noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Kauf- oder Verkaufsaktivitäten beteiligt. Der Emittent hat ebenfalls keinen Einfluss auf solche potenziellen Transaktionen durch Kunden oder Dritte.

Dem Distributor ist es untersagt, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit diesen zu handeln. Der Distributor dieser Mitteilung hält weder direkt noch indirekt (beispielsweise über verbundene Unternehmen oder abgestimmte Vorgehensweisen) Beteiligungen an dem besprochenen Emittenten. Darüber hinaus steht die Vergütung des Distributors für diese Mitteilung in keinem direkten Zusammenhang mit Finanztransaktionen, Börsenumsätzen oder Vermögensverwaltungsgebühren.

Weder der Distributor noch mit ihm verbundene Unternehmen, noch an der Erstellung beteiligte Personen (einschließlich ihnen nahestehender Personen), noch Personen, die vor der Veröffentlichung Zugang zu dieser Mitteilung hatten oder hätten haben können, halten eine Netto-Short- oder Netto-Long-Position, die den Schwellenwert von 0,5% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso halten diese Personen nicht mehr als 5% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Emittenten, waren in den vergangenen zwölf Monaten weder federführend noch mitwirkend an einer öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten beteiligt, fungieren nicht als Market Maker oder Liquiditätsanbieter für die Finanzinstrumente des Emittenten und haben in den vergangenen zwölf Monaten keine Vereinbarung mit dem Emittenten über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A und B der Richtlinie 2014/65/EU abgeschlossen oder entsprechende Leistungen erbracht oder zugesagt.

Emittent: Deep Sea Minerals Corp

Datum der Erstveröffentlichung: 09.04.2026

Uhrzeit der Erstveröffentlichung: 10:30 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Distributor stellt diese Mitteilung gleichzeitig allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und privaten Investoren zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Distributor veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Studien und Dokumente richten sich nicht an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und dürfen von diesen weder eingesehen noch verbreitet werden. Informationsquellen: Die Informationsquellen des Distributors und des Verfassers umfassen Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront usw.) sowie Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Die Bewertungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller nach Ansicht des Verfassers zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich verfügbaren und entscheidungsrelevanten Faktoren erstellt.

Da auch andere Research-Unternehmen und Börsenbriefe die Aktie besprechen können, kann es während des Empfehlungszeitraums zu einer gleichgerichteten Informations- und Meinungsbildung kommen.

Es ist zudem zu beachten, dass der Emittent der höchsten Risikoklasse für Aktien zugeordnet ist. Das Unternehmen erzielt möglicherweise noch keine Umsätze und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, was mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist weiterhin angespannt, was das Risiko zusätzlich erhöht. Darüber hinaus können notwendige Kapitalerhöhungen zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die Anleger belasten können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, besteht das Risiko einer Insolvenz sowie eines Delistings oder der Einstellung des Handels.

Die vom Distributor auf seinen Websites und in seinen Newslettern veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Die Aussagen basieren auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält. Dennoch ist jegliche Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Aussagen oder der Diskussionen über Wertpapiere für eigene Anlageentscheidungen ergeben könnten, ausnahmslos ausgeschlossen.

Wir weisen darauf hin, dass Investitionen in Aktien stets mit Risiken verbunden sind. Jede Transaktion mit Optionsscheinen, gehebelten Zertifikaten oder anderen Finanzprodukten birgt äußerst hohe Risiken. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder anderer Veränderungen können erhebliche Kursverluste auftreten, im schlimmsten Fall bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Bei derivativen Finanzprodukten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens ebenso hoch wie bei Small-Cap-Aktien, und selbst große inländische und ausländische Aktien können erhebliche Wertverluste bis hin zum Totalverlust erleiden. Sie sollten vor jeder Anlageentscheidung zusätzlichen Rat einholen, beispielsweise bei Ihrer Bank oder einem vertrauenswürdigen Berater.

Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen des Distributors enthaltenen Bewertungen und Aussagen mit angemessener Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung für Fehler, Auslassungen oder unrichtige Informationen. Dies gilt auch für alle Darstellungen, Zahlen und Einschätzungen, die von unseren Gesprächspartnern in Interviews geäußert werden.

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Alle in diesem Bericht enthaltenen Aussagen zum Emittenten, mit Ausnahme historischer Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen, die aufgrund erheblicher Unsicherheiten möglicherweise nicht eintreten. Die Aussagen des Verfassers unterliegen Unsicherheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es besteht keine Gewissheit oder Garantie, dass die getroffenen Prognosen tatsächlich eintreten. Daher sollten sich Leser nicht auf die Aussagen des Verfassers verlassen und keine Kauf- oder Verkaufsentscheidungen für Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage dieser Mitteilung treffen.

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Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Verfassers oder anderer Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Kursentwicklung der Aktie des Emittenten ist daher ungewiss. Wie bei sogenannten Micro-Cap-Aktien besteht auch hier das Risiko eines vollständigen Kapitalverlusts. Die Aktie ist daher nur als dynamische Ergänzung zu einem ansonsten gut diversifizierten Portfolio geeignet.

Anleger sollten die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks verfügen. Die für dieses Marktsegment typische geringe Marktliquidität führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern sowie risikoaversen Investoren wird grundsätzlich von einer Investition in die Aktie des Emittenten abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene, professionelle Trader.

Maßgeblich für die Bewertung eines Emittenten ist, ob dessen Aktie nach Ansicht des Verfassers innerhalb der folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Unternehmen aus derselben Peer-Group besser, schlechter oder gleich performen kann:

Verkaufen: Der Begriff "Sell" bedeutet verkaufen. Der Verfasser ist der Ansicht, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder bereits erzielte Gewinne realisiert werden sollten. In all diesen Fällen wird die Empfehlung "Verkaufen" ausgesprochen.

Halten: Der Begriff "Halten" bedeutet halten. Der Verfasser sieht Kurspotenzial für die Aktie und ist daher der Ansicht, dass sie im Portfolio gehalten werden sollte.

Kaufen: Der Begriff "Kaufen" bedeutet kaufen. Der Verfasser erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er sie derzeit als unterbewertet ansieht.

Starker Kauf: Der Begriff "Starker Kauf" bedeutet unbedingt kaufen und wird beispielsweise von US-Investmenthäusern wie Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Verfasser erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.

Unabhängig von der vorgenommenen Bewertung bestehen gemäß der Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund möglicher Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die in der Analyse dargestellten Risikofaktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA24378A1012