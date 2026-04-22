Die SAP-Aktie hat nach einem starken Rücksetzer deutlich an Wert verloren und liegt zeitweise rund -51% unter früheren Hochs. Damit ist der Titel aus charttechnischer Sicht in eine spannende Zone zurückgefallen. Nach der schwachen Phase stellt sich nun die Frage, ob sich hier eine attraktive Einstiegschance bildet oder weiterer Druck droht. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur SAP-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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