Wenn ein DAX-Schwergewicht wie die Allianz-Aktie (840400) sich ihrem Rekordhoch mit großen Schritten annähert, dann ist dies sicher eine spannende Sache. Dazu beigetragen hat am gestrigen Dienstag auch die US-Investmentbank Goldman Sachs. Deren Analysten schraubten das Kursziel für die Aktie von 410 Euro auf 450 Euro nach oben, was dann deutlich über dem bisherigen Rekordhoch von 402,66 Euro liegt. Somit dürfte zunächst die Marke von 400 Euro wohl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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