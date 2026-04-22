Im Übernahmepoker um die Commerzbank verschärft UniCredit-CEO Andrea Orcel die Tonalität. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp weiß sich jedoch zu wehren. Den größtmöglichen Schmerz jedoch kann sie Orcel nur über den Preis zufügen. Die Aktionäre dürfte dies freuen.Die Vorwürfe von Orcel haben es in sich: "Die Geschichte der Commerzbank ist eine Geschichte von dauerhafter unterdurchschnittlicher operativer Leistung. Das Institut muss restrukturiert werden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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