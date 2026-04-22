Erst am letzten Sonntag wurde erneut auf den Trading-Tipp aus dem Express-Service hingewiesen - die Überschrift lautete: "Raumfahrt und Rendite: Wie die RuMaS-Favoriten OHB, Intuitive Machines und Eutelsat für Kursgewinne sorgen". Heute konnte das französische Unternehmen für Satellitenkommunikation Eutelsat-Aktie ISIN: FR0010221234 den nächsten Kursschub verzeichnen, zeitweise lag der Tagesgewinn bei etwa 14 Prozent.Für die Abonnenten gab es am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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