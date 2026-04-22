Am 12. April wurden die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps auf eine interessante Einstiegschance bei Ballard Power mit diesem Hinweis aufmerksam gemacht: "Das kanadische Unternehmen entwickelt und produziert Brennstoffzellen für verschiedene Anwendungen wie Busse, Lkw und Schiffe. In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen, was sich auch in einem deutlichen Kursrückgang der Aktie widerspiegelte. Vom ...

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