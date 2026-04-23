© Foto: DALL-EVom Mikrodisplay-Spezialisten zum Systemanbieter: Kopin steht vor einem strategischen Wendepunkt. Neue Märkte, Militärverträge und MicroLED-Offensive könnten die Aktie zum Senkrechtstarter machen - doch Risiken bleiben!Noch vor wenigen Jahren galt Kopin als klassischer Nischenzulieferer für Mikrodisplays. Heute arbeitet das Unternehmen aus Massachusetts an nichts Geringerem als einem grundlegenden Strategiewechsel. Der sogenannte "2026 Pivot" soll den Konzern vom Komponentenhersteller zu einem Anbieter integrierter optischer Systeme machen - mit deutlich höheren Margen und stärkerer Kundenbindung. Im Zentrum steht der Schritt weg vom reinen Displaygeschäft hin zu kompletten Lösungen. …Den vollständigen Artikel lesen
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