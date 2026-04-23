In Frankfurt wird weiterhin die diffuse Nachrichtenlage konsolidiert. Die Amerikaner verlängern den Waffenstillstand unbegrenzt. Was auf den ersten Blick natürlich eine gute Nachricht ist, löst das Problem rund um die Straße von Hormuz nicht. Ziehen sich die Amerikaner raus, wird es eher ein Problem für den "Rest der Welt". Das sieht man auch in der Index-Performance. Seit vergangener Woche hat die Nasdaq dem DAX im direkten Vergleich einige hundert Punkte abgetrotzt. Dazu trägt am Mittwoch auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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