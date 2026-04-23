© Foto: Sebastian Gollnow/dpaThermo Fisher: Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens kommt einfach nicht vom Fleck. Können da die Earnings helfen?Die Aktie von Thermo Fisher tut sich momentan schwer. Sie liegt unter der 200-Tage-Linie und rund 20 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Mittelfristig sieht es nach Erholung aus, weil Käufe in der Zone zwischen 480 und 500 US-Dollar die Aktie gesützt haben. Jetzt hat Thermo Fisher frische Zahlen auf den Tisch gelegt. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) im ersten Quartal lag mit 5,44 US-Dollar um 0,20 US-Dollar über den Erwartungen. Der Umsatz von 11,01 Milliarden US-Dollar (+6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) übertrifft die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten …Den vollständigen Artikel lesen
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