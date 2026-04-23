Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmansdorfer war heute - wie immer - sehr eloquent als er gemeinsam mit der noch bis Jänner 2027 im Sattel sitzende Öbag-Chefin Edith Hlawati die neue Strategie der Österreichischen Beteiligungs AG (Öbag) präsentierte."Unsere Beteiligungen der Staatsholding sollen mehr als nur Dividendenbringer sein. Ich wünsche mir, dass die Öbag-Unternehmen eine standortpolitische Verantwortung und Entwicklung übernehmen. Rund um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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