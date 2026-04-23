Die Puma-Aktie ist zuletzt stark gestiegen, doch vor den anstehenden Quartalszahlen bleibt die Unsicherheit hoch, da ein deutlicher Gewinnrückgang erwartet wird. Analysten sind gespalten: Während einige weiteres Potenzial sehen, mahnen andere zur Vorsicht trotz möglicher Impulse durch Großevents und strategische Partnerschaften. Besonders der geplante Einstieg von Anta Sports und die Q1-Zahlen könnten entscheidend für die weitere Kursentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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