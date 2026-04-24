Als die jüngsten Kampfhandlungen mit dem Iran die Seewege bedrohten, zeigte sich, wie fragil die globalen Energieflüsse sind. Die Preise für Öl und Gas explodierten binnen Stunden. Doch während viele an die großen Ölkonzerne denken, sind es oft unbekannte Technologieanbieter, die aus der Krise Kapital schlagen. Die gesamte Branche profitiert vom Umdenken hin zu mehr Unabhängigkeit. Drei Unternehmen stehen exemplarisch für diesen Wandel: Siemens Energy sichert mit digitalen Energienetzen die Versorgung, A.H.T. Syngas wandelt Abfall in saubere Energie um, und Plug Power treibt die Wasserstoffwirtschaft voran.Den vollständigen Artikel lesen ...
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