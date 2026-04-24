Chinas mineralische Vormachtstellung: Die Verwundbarkeit der Lieferkette, die Washington nicht länger ignorieren kann

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Das mächtigste Militär der Welt könnte möglicherweise nicht in der Lage sein, die Materialien zu sichern, die es für den Bau seiner fortschrittlichsten Waffensysteme benötigt.

Verbreitet im Auftrag von: Deep Sea Minerals Corp.



Das mächtigste Militär der Welt könnte möglicherweise nicht in der Lage sein, die Materialien zu sichern, die es für den Bau seiner fortschrittlichsten Waffensysteme benötigt. Nicht, weil diese Materialien nicht existieren, sondern weil ein geopolitischer Rivale den Großteil des weltweiten Angebots kontrolliert.1

Investment Highlights

Ticker-Symbole: WKN: A420P7 | ISIN: CA24378A1012 | FRA: X45

WKN: A420P7 | ISIN: CA24378A1012 | FRA: X45 Marktkapitalisierung : ca. 27 Millionen CAD (Micro-Cap-Einstiegspunkt, Stand 25. März 2026)

: ca. 27 Millionen CAD (Micro-Cap-Einstiegspunkt, Stand 25. März 2026) Aktive US-Regulierungs- und Verteidigungspipeline : Einreichung einer Antwort beim U.S. Defense Industrial Base Consortium (DIBC) zur Lieferung verteidigungsrelevanter Mineralien 2 sowie eines Explorationslizenzantrags bei der NOAA für polymetallische Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone 3

: Einreichung einer Antwort beim U.S. Defense Industrial Base Consortium (DIBC) zur Lieferung verteidigungsrelevanter Mineralien sowie eines Explorationslizenzantrags bei der NOAA für polymetallische Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone Zielregion für Mineralrechte : Clarion-Clipperton-Zone mit geschätzten 21 Milliarden Tonnen polymetallischer Knollen (Trockenmasse), die Nickel, Kobalt und Mangan enthalten 4

: Clarion-Clipperton-Zone mit geschätzten 21 Milliarden Tonnen polymetallischer Knollen (Trockenmasse), die Nickel, Kobalt und Mangan enthalten Globaler Markt für Tiefseebergbau : Prognostiziertes Wachstum von 4,6 Milliarden USD (2025) auf 65,56 Milliarden USD bis 2034 (über 34 Prozent CAGR) 5

: Prognostiziertes Wachstum von 4,6 Milliarden USD (2025) auf 65,56 Milliarden USD bis 2034 (über 34 Prozent CAGR) Zielmineralien : Polymetallische Knollen aus der Tiefsee mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan 6 , dieselben Metalle 7 ,die in Kampfjets, nuklearen U-Booten 8 , und Hyperschallraketen verwendet werden 9

: Polymetallische Knollen aus der Tiefsee mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan , dieselben Metalle ,die in Kampfjets, nuklearen U-Booten , und Hyperschallraketen verwendet werden Überlegene Erzgehalte unter Wasser: Signifikant höhere Kobaltgehalte in polymetallischen Knollen im Vergleich zu terrestrischen Vorkommen 10

Signifikant höhere Kobaltgehalte in polymetallischen Knollen im Vergleich zu terrestrischen Vorkommen Strategische Ausrichtung : Positioniert, um von der Executive Order 14285 von Präsident Trump zu profitieren, die die Entwicklung kritischer Mineralien in den USA beschleunigt 11

: Positioniert, um von der Executive Order 14285 von Präsident Trump zu profitieren, die die Entwicklung kritischer Mineralien in den USA beschleunigt Management-Erfahrung: Ein Offshore-Veteran mit 25 Jahren Erfahrung und ehemaliger CEO eines NYSE-Unternehmens Deckelman bringt milliardenschwere Tiefwasser-Expertise aus Tätigkeiten bei ConocoPhillips und BP in den Tiefseebergbau ein



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Das Rückgrat der taktischen Luftmacht der Vereinigten Staaten kann ohne diese Elemente nicht funktionieren.12 Ein U-Boot der Virginia-Klasse kann ohne kritische Mineralien nicht operieren.13 Hyperschallraketen, die zur Abschreckung von Großmachtkonflikten entwickelt werden, können ohne Materialien nicht gebaut werden, deren Versorgung aufgrund der dominanten Stellung Chinas in der globalen Raffination inzwischen stark gefährdet ist.14

Dies ist keine Warnung vor einem möglichen Szenario in der Zukunft. Es geschieht bereits jetzt. Und das Zeitfenster, sich vor der vollständigen Markterkenntnis zu positionieren, wird möglicherweise in Wochen gemessen, nicht in Jahren.

920 lbs Seltene Erden pro F-35 80% Globale Kobaltveredelung, China15 $20T+ Geschätzter Wert der Meeresbodenressourcen16

Die Zahlen erzählen die Geschichte

Jeder F-35-Kampfjet benötigt etwa 920 Pfund an Seltenen Erden.17 Jedes U-Boot der Virginia-Klasse verwendet rund 9.200 Pfund an kritischen Materialien.18

China kontrolliert 80 Prozent der globalen Kobaltverarbeitung. China dominiert 90 Prozent der Verarbeitung seltener Erden.19 Und nun hat China diese Dominanz gegenüber der US-Verteidigungsindustrie strategisch eingesetzt.

Die Exportbeschränkungen vom Dezember 2025 richten sich gezielt gegen militärische Endnutzer.20 Während zivile Beschränkungen vorübergehend gelockert wurden, bleibt das militärische Verbot vollständig bestehen.21

Dies schafft ein Szenario, das noch vor fünf Jahren undenkbar gewesen wäre: Das mächtigste Militär der Welt sieht sich realen Einschränkungen bei der Produktion fortschrittlicher Waffensysteme gegenüber, nicht aufgrund technischer Herausforderungen oder Budgetgrenzen, sondern weil der Zugang zu ausreichenden Rohstoffen künftig eingeschränkt sein könnte.

Das Pentagon ist sich dessen bewusst. Die Defense Logistics Agency hat kritische Engpässe in der National Defense Stockpile identifiziert.22 Strategen für Lieferketten suchen dringend nach Alternativen.23

Und eine potenzielle Alternative liegt seit Millionen von Jahren auf dem Grund des Pazifischen Ozeans.

Billionen kartoffelgroßer Gesteinsbrocken. Eine strategische Chance.

Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) verfolgt eine Dual-Jurisdiktionsstrategie mit dem Ziel, Mineralrechte in zwei der strategisch wichtigsten Tiefsee-Mineralgebiete des Pazifiks zu erwerben. SEAS hat im Rahmen des Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA) einen Antrag bei der NOAA eingereicht und beantragt eine Explorationslizenz für polymetallische Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone.

Die Clarion-Clipperton-Zone (CCZ) liegt im östlichen Pazifik, eine riesige abyssale Ebene etwa von der Größe der kontinentalen Vereinigten Staaten, rund 2.000 Kilometer vor der Westküste Mexikos. In der absoluten Dunkelheit, etwa 4.000 Meter unter der Meeresoberfläche, haben sich über geologische Zeiträume hinweg Billionen polymetallischer Knollen gebildet,24 die Mangan, Nickel, Kupfer und Kobalt enthalten.

Die Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) der Cookinseln gehört zu den wenigen Regionen mit einem etablierten regulatorischen Rahmen für Meeresbodenmineralien, der durch jahrzehntelange wissenschaftliche Untersuchungen gestützt wird. Im Februar 2026 haben die Regierung der Cookinseln und die Vereinigten Staaten eine Kooperationsvereinbarung zur Erforschung kritischer Mineralien und zur Sicherung von Lieferketten geschlossen und damit diese Region direkt an die strategischen Ziele der USA im Bereich kritischer Rohstoffe angebunden.25 Dieses etablierte regulatorische Umfeld, kombiniert mit umfangreichen Basisdatensätzen und vorsorglichen Lizenzierungsverfahren, bietet einen strukturierten Entwicklungsweg, der die CCZ-Strategie von SEAS ergänzt.26

Diese Knollen enthalten genau die Mineralien, bei denen China die Lieferketten dominiert: Mangan, Nickel, Kupfer und Kobalt. Dieselben Materialien, die im F-35 verwendet werden. Dieselben Materialien, die in nuklearen U-Booten eingesetzt werden. Dieselben Materialien, die in Hyperschallraketen benötigt werden.

Was macht Tiefseebergbau anders?

Die durchschnittliche Genehmigungsdauer für ein neues Bergbauprojekt in den USA? 29 Jahre von der ersten Entdeckung bis zur ersten Produktion.27

Der Tiefseebergbau folgt einem völlig anderen Modell. Er konzentriert sich auf polymetallische Knollen, kartoffelgroße Konkretionen, die lose auf dem Meeresboden in Tiefen von 4.000 bis 6.000 Metern liegen. Diese entstehen über Millionen von Jahren, indem sich Metalle aus dem Meerwasser Schicht für Schicht um einen Kern ansammeln, häufig ein Haifischzahn oder vulkanisches Material.28

Das Einsammeln dieser Knollen ist vergleichbar mit dem Aufheben von Goldnuggets, die über einen Parkplatz verstreut liegen. Robotische Sammelsysteme bewegen sich über den Meeresboden und nutzen hydraulische Saugtechnik mit KI-gestützter, selektiver Erfassung. Die Knollen werden über Steigrohre zu Oberflächenplattformen transportiert, dort entwässert und anschließend zur Weiterverarbeitung an Land verschifft.

Wesentliche Vorteile gegenüber dem terrestrischen Bergbau: keine Entfernung von Deckschichten, kein Bohren oder Sprengen, keine Rückhaltebecken für Abfälle, höhere Erzgehalte, Mehrmetall-Vorkommen und keine jahrzehntelangen Genehmigungsverfahren.

Diese Vorteile gehen jedoch mit erheblichen Risiken einher: Die Gewinnung von Tiefsee-Knollen würde einzigartige Lebensräume der Tiefsee dauerhaft verändern, Sedimentwolken erzeugen, empfindliche Ökosysteme stören und potenziell langfristige Folgen haben, die wissenschaftlich noch nicht vollständig verstanden sind.29

Die Technologie wurde mit dem Pilotprojekt von TMC im Jahr 2022 bereits demonstriert.30 Die zugrunde liegende Technik stammt direkt aus der Offshore-Öl- und Gasindustrie. Genau deshalb hat SEAS ein Managementteam mit umfassender Erfahrung in diesem Bereich aufgebaut. Das Team hat vergleichbare Systeme bereits umgesetzt, nur bislang für andere Rohstoffe.

April 2025: Das Weiße Haus erklärt Meeresbodenmineralien zur Priorität der nationalen Sicherheit

Präsident Trump unterzeichnete die Executive Order 14285 "Unleashing America's Offshore Critical Minerals and Resources" und erklärte Meeresbodenmineralien zu einem Thema der nationalen Sicherheit.31

Die Anordnung wies die NOAA an, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, wofür sich auch SEAS beworben hat. Gleichzeitig signalisierte sie, dass die Vereinigten Staaten unabhängig von der langsam agierenden Internationalen Meeresbodenbehörde handeln würden, um die für die nationale Verteidigung benötigten Ressourcen zu sichern.

Dieser grundlegende Wandel wurde durch die Reform von Part 960 im Jahr 2020 vorangetrieben, die dem Pentagon sein Vetorecht entzog und ein "Tier-1"-Schnellverfahren einführte, das eine sofortige Genehmigung für kommerzielle Technologien ermöglicht, die bereits global verfügbar sind.32

Am 21. Januar 2026 finalisierte die NOAA dann eine historische Regeländerung, die die Genehmigungszeiträume drastisch verkürzte.33 Erstmals können Unternehmen gleichzeitig Explorationslizenzen und Genehmigungen zur kommerziellen Förderung beantragen. Zuvor erfolgten diese Schritte nacheinander: zunächst Exploration, dann jahrelange Umweltprüfungen und anschließend die Genehmigung zur kommerziellen Nutzung.34

The Metals Company reichte nur wenige Tage nach dieser Regeländerung einen kombinierten Antrag ein, der ein Gebiet von 65.000 Quadratkilometern in der Clarion-Clipperton-Zone umfasst eine Fläche, die größer ist als der US-Bundesstaat West Virginia.35

Das Rennen um den Meeresboden hat offiziell begonnen. Auch Japan hat Testabbauprojekte gestartet36, und investiert aktiv über 250 Millionen US-Dollar in den Abbau seltener Erden aus der Tiefsee im Pazifik.37 Dies zeigt, dass große Industrienationen die strategische Bedeutung erkannt haben.

Einführung von Deep Sea Minerals Corp: Ein Unternehmen mit rund 26 Millionen CAD Marktkapitalisierung, das auf Mineralrechte in der CCZ und der AWZ der Cookinseln abzielt

Während das Pentagon nach alternativen Mineralquellen sucht, während China seinen Einfluss auf kritische Lieferketten weiter ausbaut und während die NOAA Genehmigungs- und Lizenzierungsprozesse für den Tiefseeabbau beschleunigt, positioniert sich Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) genau an der Schnittstelle von hoher Nachfrage und begrenztem Angebot, unter anderem durch den jüngsten Antrag bei der NOAA auf eine Explorationslizenz in der CCZ.

Das Unternehmen schloss seine Neuausrichtung sowie die Umbenennung am 26. Januar 2026 ab, nur fünf Tage nachdem die historische Regeländerung der NOAA möglicherweise den Weg für den kommerziellen Tiefseebergbau eröffnet hatte.

Dieses Timing war kein Zufall.

Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) wird derzeit mit einer Marktkapitalisierung von etwa 26 Millionen CAD gehandelt.38

Was bedeutet das konkret? Der regulatorische Rahmen hat sich gerade geöffnet. Die geopolitische Dringlichkeit ist höher als je zuvor. Der Branchenführer hat bereits gezeigt, dass die Fördertechnologie funktioniert und dass Investoren bereit sind, für den Zugang zu diesem Sektor zu zahlen.

Der Branchenführer bestätigt den Weg nach vorn

The Metals Company (NASDAQ: TMC) ist der führende Akteur im Bereich Tiefseebergbau. Nach Jahren der Exploration, technologischen Entwicklung und regulatorischen Auseinandersetzung hat das Unternehmen gezeigt, dass die Kapitalmärkte bereit sind, Tiefseebergbau-Unternehmen zu unterstützen.

Der Werdegang von TMC bestätigt die Strategie, die Deep Sea Minerals (WKN: A420P7) verfolgt. Das Unternehmen hat Pilotabbauversuche durchgeführt, regulatorische Hürden gemeistert und Präzedenzfälle geschaffen, denen andere Marktteilnehmer folgen können.

Der Kursanstieg von TMC um 450 Prozent im Jahr 202539 war möglicherweise keine bloße Spekulation, sondern Ausdruck wachsender Markterkenntnis. Der Markt könnte die strategische Bedeutung des Tiefseebergbaus zuvor unterschätzt haben, während Kapital schnell in den Sektor floss, als dieses Potenzial erkannt wurde.

Während Kapital bereits in die führenden Unternehmen geflossen ist, bewertet der Markt möglicherweise noch, wie sich diese strategischen Entwicklungen auf kleinere Unternehmen wie SEAS auswirken.

Während TMC sich über Jahre hinweg auf die Exploration und potenzielle Nutzung von Meeresbodenmineralien konzentriert hat und über eigene Technologien verfügt, ist die kommerzielle Förderung unter der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA), die TMC Explorationsrechte in der CCZ erteilt hat, bislang nicht zugelassen.40 Nun eröffnet der alternative regulatorische Weg über die NOAA eine potenziell umsetzbare Möglichkeit zur Förderung in der CCZ. TMC hat den Weg geebnet, und Deep Sea Minerals (WKN: A420P7)positioniert sich als schneller Nachfolger in einem Umfeld wachsender geopolitischer Dringlichkeit.

Die strategische Differenzierung von SEAS: Aufbauend auf den Erfahrungen mit den Verzögerungen unter dem ISA-Regime verfolgt SEAS einen dualen Ansatz mit Fokus auf förderfreundlichere regulatorische Systeme in den USA und auf den Cookinseln. Der Ansatz über die Cookinseln bietet einen etablierten regulatorischen Rahmen, gestützt durch jahrzehntelange wissenschaftliche Grundlagen, sowie jüngst geschlossene Kooperationsvereinbarungen mit der US-Regierung.41 Diese Diversifikation über zwei Jurisdiktionen reduziert regulatorische Risiken und bleibt gleichzeitig im Einklang mit der US-Strategie für kritische Mineralien.

TMC hat den Weg bereitet. SEAS muss es nicht erneut tun. Das ist die "Fast-Follower"-Strategie: Die Pioniere tragen die ersten Risiken, danach wird die geschaffene Chance mit größerer regulatorischer Klarheit genutzt.

Das Team: Über 25 Jahre Offshore-Erfahrung

James Deckelman, CEO, ist ein erfahrener Explorationsgeologe und Energie-Manager mit mehr als 25 Jahren internationaler Erfahrung im Rohstoffsektor. Seine Karriere umfasst Stationen bei ConocoPhillips, BP und Talisman Energy - Unternehmen, die für Tiefwasseroperationen stehen.

Deckelman hat Explorationsportfolios geleitet, die Milliardenwerte an Net Present Value in Regionen wie Lateinamerika, dem Nahen Osten und Westafrika generiert haben.42 Er hat in Tiefseeumgebungen in Wassertiefen von bis zu 3.000 Metern gearbeitet - genau dem technischen Umfeld, das auch für den Tiefseebergbau erforderlich ist.

Im Jahr 2021 wurde er von der American Association of Petroleum Geologists als einer der "100 Who Made a Difference" ausgezeichnet.43 Zuvor war er CEO eines an der NYSE gelisteten Unternehmens und gründete zuletzt Blue Energies, das seit seiner Gründung eine Rendite von über 200 Prozent erzielt hat.44

Seine Expertise in Offshore-Operationen ist direkt auf die Gewinnung von Tiefseemineralien übertragbar. Es handelt sich nicht um einen Bergbau-Manager, der Offshore-Prozesse erlernt, sondern um einen Offshore-Experten, der bewährtes Know-how auf eine neue Rohstoffkategorie anwendet.

Integration in die Defense Industrial Base: Der DIBC-Weg

Das Unternehmen ist dem Defense Industrial Base Consortium (DIBC) beigetreten.45 Die Mitgliedschaft eröffnet Zugang zu sogenannten Other Transaction Agreements (OTAs), also nicht verwässernden staatlichen Fördermitteln, die die Entwicklung kritischer Fähigkeiten außerhalb klassischer Beschaffungsprozesse beschleunigen sollen.

Ein entsprechender Präzedenzfall existiert bereits: Apollo Silver wurde im Februar 2026 in das DIBC aufgenommen, was zeigt, dass auch kleinere Rohstoffunternehmen Zugang zu diesem Verteidigungsökosystem erhalten können.46

Für ein Unternehmen, das auf Mineralien abzielt, die für moderne Waffensysteme essenziell sind, und das in einem Umfeld steigender Nachfrage agiert, könnte die DIBC-Mitgliedschaft sowohl Finanzierungsmöglichkeiten als auch strategische Validierung bieten, die die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich verändern.

Die Investment-These: Upstream-Exponierung gegenüber Amerikas dringendstem Lieferkettenproblem

Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) stellt einen strategischen Einstieg in diese neue Realität dar.

Was das Unternehmen bietet:

Timing: Start der Tiefsee-Strategie nur wenige Tage nach der NOAA-Regeländerung im Januar 2026, die den Weg zur kommerziellen Produktion erheblich verkürzt hat

Management: Führungsteam mit über 25 Jahren Erfahrung in der Offshore-Exploration bei globalen Energieunternehmen, mit Tätigkeit in unterschiedlichen Tiefen und vergleichbaren technischen Herausforderungen wie im Tiefseebergbau

Struktur: Saubere Kapitalstruktur mit minimaler Verwässerung, rund 4,22 Millionen USD kürzlich eingeworbenes Kapital47 und keine komplexen Options- oder Warrant-Strukturen.

Strategie: "Fast-Follower"-Ansatz, der von den Investitionen der Pioniere profitiert und gleichzeitig auf staatliche Verteidigungsprioritäten ausgerichtet ist

Für Investoren, die am potenziellen Superzyklus kritischer Mineralien partizipieren möchten und die Verwundbarkeit der amerikanischen Lieferketten als eine zentrale Investmentchance sehen, ist Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) ein Unternehmen, das Aufmerksamkeit verdient.

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Quellen

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25. https://mfai.gov.ck/news-updates/cook-islands-and-united-states-establish-strategic-framework-critical-minerals

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28. https://isa.org.jm/exploration-contracts/polymetallic-nodules/

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30. https://metals.metrio.net/indicators/what_we_do/offshore/collection_system_trial

31. http://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/unleashing-americas-offshore-critical-minerals-and-resources/

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33. https://www.noaa.gov/news-release/noaa-accelerates-permitting-timeline-for-deep-seabed-mining-applications

34. https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/21/2026-01044/deep-seabed-mining-revisions-to-regulations-for-exploration-license-and-commercial-recovery-permit

35. https://investors.metals.co/news-releases/news-release-details/tmc-usa-files-first-consolidated-deep-seabed-mining-application

36. https://www.mining.com/japan-to-test-rare-earth-mining-from-deep-seabed-mud/

37. https://www.mining.com/japan-to-test-rare-earth-mining-from-deep-seabed-mud/

38. https://thecse.com/listings/deep-sea-minerals-corp/

39. https://ca.investing.com/equities/sustainable-opportunities-acqui

40. https://isa.org.jm/faq-for-media/

41. https://thenewswire.com/press-releases/1kogFw0WO-bluenrgies-ltd-formerly-acme-gold-company-limited-announces-closing-of-reverse-takeover-transaction.html

42. https://thenewswire.com/press-releases/1kogFw0WO-bluenrgies-ltd-formerly-acme-gold-company-limited-announces-closing-of-reverse-takeover-transaction.html

43. https://thenewswire.com/press-releases/1kogFw0WO-bluenrgies-ltd-formerly-acme-gold-company-limited-announces-closing-of-reverse-takeover-transaction.html

44. https://thenewswire.com/press-releases/1kogFw0WO-bluenrgies-ltd-formerly-acme-gold-company-limited-announces-closing-of-reverse-takeover-transaction.html

45. https://investornews.com/member_news/deep-sea-minerals-corp-joins-u-s-defense-industrial-base-consortium/

46. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/02/3229939/0/en/Apollo-Silver-Accepted-into-U-S-Defense-Industrial-Base-Consortium.html

47. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/21/3222680/0/en/Copperhead-Announces-4-0-Million-Private-Placement-Financing-to-Accelerate-Entry-into-the-Deep-Sea-Critical-Minerals-Sector.html





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Wir empfehlen den Lesern, umsichtig zu investieren und die Anleger- und Emittenteninformationen auf den Websites der United States Securities and Exchange Commission (SEC) zu prüfen. Die SEC hat eine investorenorientierte Website eingerichtet, die Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und Betrug zu vermeiden: www.investor.gov. Einreichungen börsennotierter Unternehmen können unter www.sec.gov und/oder bei der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) unter www.finra.org. eingesehen werden. FINRA veröffentlicht außerdem Informationen zum verantwortungsvollen Investieren auf ihrer Website: www.finra.org/Investors/index.htmI.

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Wie bei jedem Geschäft können Ihre Ergebnisse variieren und hängen von Ihren individuellen Fähigkeiten, Ihrer Geschäftserfahrung und Ihrem Fachwissen ab. Es gibt keine Garantien hinsichtlich des Erfolgs, den Sie erzielen können. Einkommensangaben unserer Kunden sind lediglich Schätzungen ihrer Einnahmen; es gibt keine Garantie, dass Sie diese Einkommensniveaus erreichen. Durch die Nutzung unserer Informationen akzeptieren Sie das Risiko, dass diese Gewinn- und Verlustangaben von Person zu Person unterschiedlich ausfallen. Es gibt keine Garantie, dass Beispiele früherer Gewinne in der Zukunft wiederholt werden können. Im Geschäftsleben und im Internet bestehen unbekannte Risiken, die wir nicht vorhersehen können und die die Ergebnisse beeinflussen können. Daher können wir weder Ihre zukünftigen Ergebnisse noch Ihren Erfolg garantieren und übernehmen keine Verantwortung für Ihr Handeln.

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Diese Veröffentlichung ist eine Marketingkommunikation und Teil einer Werbekampagne des Emittenten Deep Sea Minerals Corp und richtet sich an erfahrene sowie spekulationsorientierte Investoren.

Die vorliegende Mitteilung darf unter keinen Umständen als unabhängige Finanzanalyse oder gar als Anlageberatung angesehen werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen, die die Objektivität des Verfassers beeinträchtigen können (siehe Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte" unten).

Die angegebenen Preise für die besprochenen Wertpapiere entsprechen, sofern nicht anders angegeben, den Schlusskursen des letzten Handelstages vor der jeweiligen Erstveröffentlichung.

Interessen / Interessenkonflikte

Der Distributor erhält vom Emittenten eine feste Vergütung für die Verbreitung dieser Marketingkommunikation. Der Distributor und/oder mit ihm verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten oder dessen Aktionären beauftragt, diese Marketingkommunikation zu erstellen. Aufgrund dieser Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Kommunikation nicht gewährleistet. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt seitens des Distributors und des verantwortlichen Redakteurs dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kunden (Dritte) der Veröffentlichung durch den Distributor, deren Organe, bedeutende Aktionäre sowie verbundene Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an dem in dieser Mitteilung besprochenen Emittenten halten können. Diese Kunden und Dritten könnten beabsichtigen, diese Wertpapiere im direkten Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu veräußern und von steigenden Kursen und Handelsvolumina zu profitieren oder jederzeit zusätzliche Wertpapiere zu erwerben.

Der Distributor handelt daher in Zusammenarbeit mit und im Auftrag von vergüteten Dritten, die möglicherweise bedeutende Beteiligungen an dem besprochenen Emittenten halten. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Weder der Distributor noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Kauf- oder Verkaufsaktivitäten beteiligt. Der Emittent hat ebenfalls keinen Einfluss auf solche potenziellen Transaktionen durch Kunden und Dritte.

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Emittent: Deep Sea Minerals Corp

Datum der Erstveröffentlichung: 04.15.2026

Uhrzeit der Erstveröffentlichung: 10:30 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Distributor stellt die Kommunikation gleichzeitig allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie privaten Investoren zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Distributor veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Research-Dokumente und sonstigen Unterlagen richten sich nicht an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und dürfen von diesen weder eingesehen noch verbreitet werden. Informationsquellen: Die Informationsquellen des Distributors und des Verfassers umfassen Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront usw.), Analysen sowie Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Die Bewertungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller aus Sicht des Verfassers zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich verfügbaren, entscheidungsrelevanten Faktoren erstellt.

Da auch andere Research-Häuser und Börsenbriefe die Aktie besprechen können, kann es im Zeitraum der Empfehlung zu einer gleichgerichteten Informations- und Meinungsbildung kommen.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Emittent der höchstmöglichen Risikoklasse für Aktien zuzuordnen ist. Der Emittent verfügt möglicherweise noch über keine Umsätze und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, was mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist derzeit noch unzureichend, was die Risiken erheblich erhöht. Darüber hinaus können künftig notwendige Kapitalerhöhungen zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die sich nachteilig auf Investoren auswirken können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, besteht das Risiko einer Insolvenz sowie eines Delistings bzw. der Einstellung des Börsenhandels.

Die vom Distributor auf seinen Websites und in seinen Newslettern veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aussagen basieren auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält. Dennoch ist eine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung der Aussagen oder der Aktiendiskussionen für eigene Anlageentscheidungen entstehen, ausdrücklich ausgeschlossen.

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Es besteht keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Verfassers oder (anderer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Entwicklung der Aktie des Emittenten ist daher ungewiss. Wie bei sogenannten Micro-Cap-Aktien besteht auch hier das Risiko eines Totalverlusts. Die Aktie eignet sich daher ausschließlich als dynamische Beimischung zu einem ansonsten gut diversifizierten Portfolio.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks verfügen. Die für dieses Marktsegment typische geringe Marktbreite führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern sowie risikoarmen Investoren wird grundsätzlich von einer Investition in die Aktie des Emittenten abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene, professionelle Händler.

Maßgeblich für die Bewertung eines Emittenten ist, ob nach Auffassung des Verfassers dessen Aktien sich im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer-Group innerhalb der folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) besser, schlechter oder gleich entwickeln können:

Sell: Der Begriff "Sell" bedeutet verkaufen. Der Verfasser ist der Ansicht, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird die Empfehlung "Sell" ausgesprochen.

Hold: Der Begriff "Hold" bedeutet halten. Der Verfasser sieht Kurspotenzial für die Aktie und ist daher der Meinung, dass sie im Portfolio gehalten werden sollte.

Buy: Der Begriff "Buy" bedeutet kaufen. Der Verfasser erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er sie derzeit als unterbewertet ansieht.

Strong Buy: Der Begriff "Strong Buy" bedeutet eindeutig kaufen und wird beispielsweise von US-Investmenthäusern wie Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Verfasser erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.

Unabhängig von der jeweiligen Bewertung bestehen laut Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund möglicher Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die in der Analyse enthaltene Darstellung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA24378A1012