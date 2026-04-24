FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Buy" belassen. Der Bahntechnikkonzern sei mit einem Rekordauftragsbestand in das neue Jahr gestartet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10, / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007667107
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