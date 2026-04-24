Hohe Energiepreise, technologische Umbrüche und unsichere Bedingungen setzen KMUs unter Druck, strategische Investitionen voranzutreiben. Gleichzeitig zeigt sich eine wachsende Zurückhaltung: Ende 2025 planten laut Umfragen nur noch 62,8 Prozent der mittelständischen Unternehmen Investitionen. Ein Tiefstand seit der Finanzkrise 2009.
Besonders deutlich ist die Skepsis bei der Finanzierung. Nur noch 27 Prozent der Unternehmen ziehen Kredite in Betracht, während steigende Zinsen und schwer kalkulierbare Konditionen zusätzliche Hürden darstellen. Gleichzeitig wächst der Investitionsbedarf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Besonders deutlich ist die Skepsis bei der Finanzierung. Nur noch 27 Prozent der Unternehmen ziehen Kredite in Betracht, während steigende Zinsen und schwer kalkulierbare Konditionen zusätzliche Hürden darstellen. Gleichzeitig wächst der Investitionsbedarf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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