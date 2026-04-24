35 Jahre ist sie jetzt schon in sehr unterschiedlichen Rollen bei der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG), hat mir ÖBAG-Chefin Edith Hlawati heute gesagt. Und kurz vor ihrem Abschied (im Jänner 2027 ist Schluss) durfte sie jetzt noch federführend die neue Strategie ausarbeiten und mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer präsentieren (hier mehr dazu).Der Minister wünscht sich eine aktivere und noch strategischere Beteiligungsarbeit. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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