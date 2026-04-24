Wow, heute dreht die Intel-Aktie richtig auf. Was für ein Kurssprung. Boa! Das hat sich gelohnt. Um einstige Krisenfälle geht es heute in diesem Blogbeitrag. Ich baue diesen Blog und meinen YouTube-Kanal aus. Kritik ist erwünscht, vor allen Dingen wenn sie konstruktiv ist. Ich kann leider nicht immer jeden happy mit der Themenauswahl machen. Ich habe aber festgestellt, dass die Zugriffszahlen sowohl im Blog als auch bei den Videos deutlich anziehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer