Die aktuelle Quartalsberichtssaison nimmt Fahrt auf. Auch im Dax wurde es zuletzt mit den SAP-Zahlen spannend. Die in den letzten Monaten so arg geschundene Aktie lechzte nach einer positiven Überraschung. Obgleich die Zahlen des Softwarekonzerns nicht überragend waren, reagierte die Aktie positiv - besser als befürchtet, war die vorherrschende Meinung am Markt.SAP-Zahlen im Blick SAP gab den Umsatz mit 9,555 Mrd. Euro an, nach 9,013 Mrd. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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