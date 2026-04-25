Hin und her macht Taschen leer. Ihr kennt diesen Spruch. Und die historischen Daten geben uns langfristigen Buy-and-Hold-Anlegern absolut recht. Wer stur an seinen Aktien festhält und sich nicht von den täglichen Schreckensmeldungen aus der Ruhe bringen lässt, baut über die Jahre ein enormes Vermögen auf. Ich habe aus einem Normalo-Gehalt als Journalist in gut 30 Jahren ein Depot von 3,7 Millionen Dollar aufgebaut. Über diese 3 Jahrzehnte habe ich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer